L'Iran et l'AIEA coopéreront dans quatre nouveaux projets nucléaires (l'envoyé)

Ces projets, d'un montant supérieur à un million d'euros, financés par l'AIEA, concernent divers domaines, dont la promotion de la sécurité et la mise en service de réacteurs de recherche nucléaires, la promotion des ressources humaines en combustible nucléaire, la promotion de la capacité des producteurs de principales céréales et la gestion de leurs déchets, a précisé dimanche Kazem Gharib-Abadi.

L’envoyé iranien a indiqué que cet accord avait été conclu lors de la précédente réunion du Conseil des gouverneurs de l’AIEA.

Deux projets dans des centrales électriques et une coopération dans le traitement du cancer sont déjà en cours et se poursuivront en 2020 et 2021, a-t-il ajouté.

