Avec la participation de l'Iran, 31e session de l'Assemblée de l'OMI débute à Londres

L’Iran est représenté par le vice-ministre des Routes et du Développement urbain, Mohammad Rastad, à l'Assemblée qui se tiendra du 25 novembre au 4 décembre 2019. Elle sera précédée d'une session extraordinaire du Conseil de l'OMI, qui aura lieu le 21 et 22 novembre 2019.

Lors de la session précédente de l'Organisation maritime internationale en 2018, l'Iran a protesté contre les États-Unis au sujet de mesures restrictives dans le domaine des transports maritimes internationaux.

Selon Rastad, la déclaration finale du secrétariat de l’OMI appuyait également les déclarations de l’Iran selon lesquelles l’approche unilatérale des États-Unis mettrait en péril la sécurité du transport maritime international.

L'Assemblée de l'OMI, qui est l'organe directeur suprême de l'Organisation, se réunit tous les deux ans. Elle est responsable d'approuver le programme de travail et le budget de l'Organisation pour les deux prochaines années. Elle élit le Conseil de l'OMI, formé de 40 membres, et examine les questions de fond soulevées par le Conseil et les cinq comités de l'Organisation. De plus, cette année, l'Assemblée confirmera l'élection du Secrétaire général de l'OMI, Kitack Lim, pour un second mandat de quatre ans.

