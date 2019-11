Téhéran: un rassemblement de masse contre les émeutes et l'intervention étrangère

À la suite des récentes émeutes et de l'insécurité en Iran et des dommages causés aux biens publics sous prétexte de modifier les prix du pétrole, les Iraniens ont dénoncé l'intervention des étrangers et détruit les biens des personnes.

L'événement est en cours avec la participation du porte-parole du ministère des Affaires étrangères iranien, Abbas Mousavi, du secrétaire du Conseil d'expertise iranien, Mohsen Rezaei, du président de la faction Omid au parlement iranien, Mohammad Reza Aref, et d'autres responsables.

Des rassemblements de masse en faveur des dirigeants de la République islamique d’Iran ces derniers jours ont également eu lieu dans diverses villes de l’Iran. Les manifestants ont fermement condamné les dommages causés aux biens publics.

