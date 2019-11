Excellence scientifique: l’Iran en «bonne place» en 2020 (Ministre)

Mansour Gholami, s’exprimant à l’occasion d’une réunion, le lundi 25 novembre, à laquelle assistaient un groupe de chefs et d'enseignants d'universités et de centres d'études supérieur des villes voisines de Nochahr, à l'Université des Sciences navales de l’Imam Khomeiny du même nom , dans le nord de l'Iran, a ajouté: « Selon des données internationalement reconnues, les noms de plus de 40 universités iraniennes figurent dans le Top 1000 des meilleures du monde. Certaines de nos universités arrivent en dessous de 500 et certaines d’autres sont classées entre le 500 et mille.

Soulignant que le statut scientifique de l'Iran et de ses universités avait été amélioré grâce à ses activités dans les domaines de la recherche, M.Gholami a ajouté : « Depuis le développement des parcs scientifiques et technologiques il y a deux décennies, nous avons activé le processus de la concrétisation des résultats des recherches scientifique appliquées en Iran ».