13e Cinéma Vérité de Téhéran: forte présence française

La 13e édition du festival de Cinéma Vérité de Téhéran, dédié au film documentaire, qui aura lieu du 9 au 16 décembre, a accordé une large place au cinéma français dans sa programmation. Avec sept films, le cinéma français occupe le deuxième rang de la liste de l'élection 2019, derrière l'Allemagne avec huit documentaires à être projetés.

Six films italiens et six films américains seront également présentés lors de l'événement.

Les Pays-Bas, la Norvège, la Lettonie, la Lituanie et le Qatar auront chacun trois représentants à l'édition de cette année.

Des documentaristes provenant de Russie, d'Espagne, de Pologne, de Turquie, d'Egypte, de Serbie, de Bosnie, d'Estonie, d'Afghanistan, d'Autriche, du Royaume-Uni et de Hongrie seront également présents avec deux films.

Les documentaristes des autres pays dont la Belgique, l'Australie, le Japon, l'Indonésie, la Suisse, la Macédoine, le Cambridge, Chypre, la République tchèque, la Suède, le Soudan, le Tchad, l'Argentine, l'Irlande, le Ghana, l' Hongrie, la Roumanie, le Portugal, la Croatie et l'Ukraine, chacun avec un film ou une coproduction, seront en lice au festival.

À cette occasion, le festival accueillera de très nombreux artistes et producteurs qui viendront présenter leurs films à un public cinéphile et toujours curieux de nouvelles rencontres.

