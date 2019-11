Il est célèbre pour ses ponts et sa rivière, découvrez la belle ville d’Ahvaz !

Ahvaz est la capitale de la province du Khouzistan au sud de l’Iran. Avec son climat chaud et sa population chaleureuse, il fait partie des villes qui peuvent être considérées comme une destination pour le tourisme automne-hiver. La ville antique remonte au règne des rois élamites et a depuis été choisie comme lieu de vie.

Comment y aller?

Pour voyager Ahvaz, il existe trois options : Avion, train et la voiture personnelle. Le choix dépend directement de votre intérêt, de votre patience et, bien sûr, de votre poche. Le trajet en avion, le plus cher, prendre seulement une heure et vingt minutes. Environ 15 heures de trajet en train et en voiture personnelle si vous ne vous arrêtez pas quelque part et si vous roulez sans arrêt (Ce qui n’est pas tout à fait logique et donc déconseillé), vous pouvez atteindre la ville après environ 9 heures et 38 minutes.

Lors d'un voyage terrestre, si vous partez depuis Téhéran, vous traverserez différentes villes. Il s’agit d’un bon moyen pour prendre conscience de l'immensité du pays. Sur 800 kilomètres, vous traverserez les villes de Qom, Arak, Boroujerd, Khorramabad, Andimeshk et Suse.

Les villes qui ont chacune leur propre monde d’attractions et si vous voulez les voir toutes, vous devez être vraiment disponibles et consacrer beaucoup de temps.

La capitale de la province du Khuzestan, Ahvaz est une ville située sur les bords de la rivière Karoun.

Peut-être que la rivière Karoun est suffisante pour dire qu’Ahwaz a une beauté unique: la belle rivière de Karoun a fourni de la splendeur au sud depuis de nombreuses années.

La rivière Karoun est un lieu de souvenirs et de moments doux non seulement pour les habitants de la ville d’Ahvaz, mais aussi pour les voyageurs et les touristes.

Surnommé le plus long fleuve d'Iran, Karoun était autrefois considéré comme la plus abondante rivière d'Iran.

Ahvaz est la ville des ponts célèbres de l'Iran et les quatre ponts de cette province ont une riche histoire. Le Pont Blanc, ou Pont Suspendu d'Ahwaz, également appelé Pont du Croissant, a presque 80 ans et reste l'un des symboles les plus importants de la métropole d'Ahwaz. Ce pont avec ses belles arches et son éclairage impressionnant est l’un des plus beaux endroits d’Ahvaz ; Occasion de la Nuit Blanche pour les fans entre découverte et promenade.

L'est et l'ouest de la rivière Karoun sont reliés par cette structure ancienne et massive. Il y a un parc luxuriant autour de ce pont en métal, qui est un bon choix pour s'amuser en famille et entre amis.

Le Pont Noir ou Pont de la Victoire est un autre pont bien connu de la ville qui a été utilisé pendant la Seconde Guerre mondiale comme route de transit pour le ravitaillement en fournitures et en munitions par l'armée russe. Il a été surnommé le Pont de la Victoire en raison de son influence sur la victoire des Alliés. Le pont comporte une voie ferrée et deux itinéraires piétonniers reliant le Port de l'Imam Khomeiny au sud de la province du Khouzestan , sur la côte du golfe Persique, au chemin de fer Khorramchahr-Téhéran.

Le Pont Tabiat (Nature) de Kianpars est également célèbre à Ahwaz. Destiné aux piétons, il porte bien son nom car il relie les deux parcs publics de la ville (parc Tulipe et parc balnéaire de la ville). Ce trajet entre les deux espaces verts de la ville vous donne l’occasion de passer du temps dans la nature et de profiter d’une vue magnifique sur Ahvaz.

Vous ne savez peut-être pas que la plus longue cascade artificielle du Moyen-Orient se trouve à Ahwaz. L'installation de fontaines sur les rives du septième pont d'Ahvaz d'une part et la combinaison d'éruptions aquatiques avec une lumière colorée se reflétant d'autre part ont doublé la beauté de cette cascade. Si vous allez à Ahwaz, ne le manquez pas.

Le Bazar Abdol Hamid d’Ahvaz est une autre attraction à ne pas rater. Ce marché est situé dans la rue Nezami entre les rues Naderi et Imam Khomeiny et a autrefois été l’un des marchés les plus importants et les plus animés d’Ahvaz.

Il y a aussi un caravansérail (Cheikh Khazal ) sur le marché. Ce bazar était autrefois le principal centre commercial de la ville. À cette époque, les aristocrates et les bourgeois riches faisaient la course sur l’immense boutique d’Abdoul Hamid. Il est pourtant aujourd'hui l'un des marchés les moins chers de la ville.

Un autre marché à voir à Ahwaz est celui de Kaveh, datant de l'ère Pahlavi. En plus des fruits et des légumes frais, vous pouvez également y acheter des cadeaux de souvenirs propre à cette région dont notamment : Poisson frais et crevettes, crêpes, dattes, Chireh (Le Jus de la datte concentré),ا Halva-ardeh(Une pâte iranienne dense et douce, généralement préparée à base de sucre et de sésame moulu ou de tahini. Le mélange est parfois orné par des éclats de pistaches et ou d’amandes et …

D’autres attrait touristique de la ville est le bâtiment monumental a de Moïn ol-Tojjar. Il a été construit à Ahvaz sous Nasser al-Din Chah Qajar. Il s’agit en fait, d’un caravansérail près du Pont Blanc situé dans l'ancienne tissue démographique d'Ahvaz. Ce monument était la maison d’un principal commerçant, Haji Mohammad Taqi Moïn ol-Tojjar, devenue aujourd’hui un attrait touristique.

Aux attraits touristiques de la ville s’ajoute, l'église Saint-Mesrop, située dans le centre de la ville.

L'église a été construite en l'an 19686 par un employé de la compagnie pétrolière, un certain Tardad Davidian. Située près du marché Abdol Hamid, elle se trouve dans la rue Moustafaï et dans l’allée Mousavi, mais la visite n’est pas disponible à tous.

Reste encore le sanctuaire sacré d'Ali ibn Mahziar. La tombe de cet érudit musulman chiite est l'un des monuments les plus anciens et les plus importants d'Ahvaz. Ali Ibn Mahziar était l'un des érudits et juristes chiites et l'un des compagnons de l'Imam Reza (P), huitième Imam des musulmans. Il a construit une mosquée dans la résidence de l'Imam Reza où s’est séjourné l’éminent descendant du noble prophète, Mohammad (SAW), à Ahvaz en l'an 201 de l’hégire lunaire. Le compagnon de l’Imam repose lui dans cette mosquée. Aujourd'hui, cette tombe est un lieu de pèlerinage et de prière.

Sud délicieux

La cuisine iranienne est succulente mais il faut avoir la chance d'être invité pour la goûter sous sa forme complète. C'est une cuisine très variée au rythme des régions du pays.

Il n'y a personne qui voyage dans le sud du pays et ne garde pas un beau souvenir de la cuisine méridionale. Les plats du Sud ont une saveur différente en raison des différentes épices utilisées pour leurs préparations.

Il reste également à découvrir la cuisine de rue dans certains quartiers d’Ahvaz spécialistes des Falafels, des Samosas et des poulets rôtis. Dans des rues pleine du même type de restaurants, il y en avait une particulièrement encombrée. A savoir le quartier de Lachkar Abad.

Vous y découvrirez également d’autres délicieux repas à base de poissons comme Qaliye Mahi.

Souvenirs des Ahvazis



Ahvaz est une ville de poissons et de dattes. Vous pouvez choisir du poisson comme cadeau de souvenir. Il y a aussi beaucoup de palmiers-dattiers dans la ville. Fruit du palmier-dattier, la datte a besoin de beaucoup de chaleur pour se développer et le climat chaud de la région le favorise bien. A cela s’ajoute les produits fabriqués à partir de dattes, tels que le jus concentré de datte (Chireh) ou les gâteaux à la datte.