Zarif rencontre le chef du bureau politique des talibans

Dans le cadre des efforts déployés par l'Iran pour instaurer la paix et la stabilité en Afghanistan, Téhéran a tenu une telle réunion pour la poursuite des négociations entre les responsables iraniens du ministère des Affaires étrangères et les responsables afghans, notamment le président et des personnalités influentes de ce pays.

Lors de la réunion où étaient également présents les membres de la délégation de négociation des Taliban, Zarif a indiqué que l'Iran était prêt à aider à la tenue des dialogues inter-afghan avec la participation du gouvernement et de toutes les puissances influentes de ce pays.

L'Iran est prêt à développer une coopération économique et culturelle avec l'Afghanistan, fondée sur les intérêts de bon voisinage, a ajouté Zarif.

L'Iran tente d'encourager toutes les parties en Afghanistan à trouver une solution par le dialogue afin d'assurer la sécurité dans le pays voisin après le retrait des forces étrangères.

Selon les statistiques, environ 10 000 personnes ont été tuées en Afghanistan lors d'attaques terroristes de 2007 à 2018.

