Profanation du Coran: l'Iran convoque le chargé d'affaire norvégien

Le directeur des affaires nord-européennes du ministère iranien des Affaires étrangères a convoqué mardi l'envoyé norvégien, en l'absence de l'ambassadeur du pays, pour exprimer la ferme objection de la République islamique au mouvement hideux dans le pays européen et a mis en garde contre les conséquences dangereuses de tels actes, qui pourraient propager l’extrémisme et la violence.

Lors d'actes péjoratifs commis dimanche, des membres du «Stop Norway’s Islamization» (SIAN) à Kristiansand ont insulté deux exemplaires du Coran alors que Lars Torrens, président de l'organisation anti-islam, en a brûlé un autre.

Le responsable du ministère des Affaires étrangères iranien a déclaré que cet acte odieux avait nui aux sentiments des musulmans du monde entier et a ajouté: «On ne peut pas insulter les croyances et les sanctalités de plus de 1,5 milliard de musulmans dans le monde sous le prétexte de la liberté d'expression.»

Il a exhorté le gouvernement norvégien à empêcher la répétition de tels actes séditieux.

Le responsable norvégien, à son tour, a déclaré qu’il transmettrait la protestation de l’Iran au gouvernement d’Oslo et a ajouté que son pays rejetait totalement cette mesure.

La politique de principe d'Oslo est de soutenir la liberté d'expression et d'opinion et d'empêcher la diffusion de discours de haine, a déclaré l'envoyé, ajoutant que le gouvernement norvégien s'est engagé à protéger la sécurité des musulmans vivant dans le pays et à prévenir les mesures extrémistes et de division.

