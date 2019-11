L'Iran et la Syrie conviennent de créer deux coentreprises

Téhéran (IRNA)- Le ministre iranien des Routes et du Développement urbain, Mohammad Eslami, a déclaré mardi que l'Iran et la Syrie devaient créer deux co-entreprises afin de créer davantage d'emplois et de gérer des projets conjointement avec l'aide d'entreprises iraniennes qualifiées et expérimentées.

Mohammad Eslami a fait cette annonce mardi lors du Forum des affaires Iran-Syrie tenu à la Chambre de commerce d'Iran. Les mesures importantes ont été prises au sein de la commission mixte Iran-Syrie l'année dernière, a-t-il ajouté. Evoquant les victoires remportées par la Syrie ces dernières années, il a souligné que les raisons pour lesquelles les entreprises iraniennes jouent un rôle actif en Syrie sont plus que jamais bien préparées. Le haut responsable a ajouté qu’aujourd’hui, la priorité du gouvernement était la construction de logements en Syrie, ainsi que le développement d’infrastructures essentielles. Le ministre des Routes et du Développement urbain a également déclaré que les projets de joint-venture entre l'Iran et la Syrie seraient formés, indiquant que ces sociétés devaient confier les projets à des sociétés iraniennes en Syrie, en obtenant le soutien du ministère iranien de la Route et du Développement urbain. Suivez l'IRNA sur Twitter @Irnafrench 9422**