L'Iran améliorera ses services médicaux via des modèles japonais de gestion

Le protocole d'accord a été signé par un haut responsable du département international du ministère iranien de la Santé, Mohsen Asadi Lari, et par le représentant du bureau de la JICA pour l'Iran, Yukiharu Kobayashi, à Téhéran.

Les dirigeants iraniens utiliseront l’expérience du Japon en suivant des cours de formation dans cinq secteurs de la gestion hospitalière, la construction des hôpitaux, des systèmes de soins pour personnes âgées, le gestion des maladies non transmissibles et la gestion du contrôle du cancer.

Comme indiqué, le protocole d’entente est signé en raison de l’extension de la coopération entre l’Iran et le Japon dans le secteur de la santé, il ya deux ans.

Le protocole d’entente prévoit l’envoi de quelque 200 cadres iraniens du secteur de la santé au Japon pour se familiariser avec les réalisations récentes du pays en matière de gestion des services médicaux.

En février 2018, la JICA a signé un accord d’aide avec le ministère iranien de la Santé à Téhéran pour aider l’Iran à améliorer son équipement médical. L’accord était destiné à aider à fournir l’équipement nécessaire à la détection et au traitement précoces du cancer et des maladies cardiovasculaires à l’Hôpital Imam Hossein et à l’Hôpital Arash pour Femmes à Téhéran.

