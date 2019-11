La mise en œuvre intégrale du PAGC: le seul moyen viable d'atténuer les tensions (la Chine)

Le porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères, Geng Shuang, a fait ces commentaires lors de sa conférence de presse hebdomadaire le 26 novembre 2019.

Il a également évoqué la réunion du 6 décembre de la Commission mixte du Plan d'action global commun (JCPOA), annoncée par le porte-parole du ministère des Affaires étrangères iranien.

«La question nucléaire iranienne est à un stade critique. La Chine entretient des relations étroites avec les autres parties au JCPOA sur le maintien et la mise en œuvre de l'accord. Nous assisterons à la prochaine réunion de la Commission mixte.

La Chine estime que la mise en œuvre intégrale et efficace du Plan d'action commun est le seul moyen viable d'atténuer les tensions sur le dossier nucléaire iranien. Nous espérons que cette réunion aidera toutes les parties à consolider le consensus politique consistant à défendre le JCPOA, à régler les problèmes de réalisation par le biais de consultations et à explorer des moyens efficaces de mise en œuvre, en particulier en ce qui concerne le rétablissement de l'équilibre des droits et des obligations de toutes les parties», a-t-il souligné.

