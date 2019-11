L'Iran croit à une forte politique de voisinage (Zarif)

Zarif a fait cette remarque en s'adressant à une cérémonie marquant la Journée de l'Organisation de la coopération économique (ECO) à Téhéran mardi soir, affirmant que l'Iran croyait à une politique de voisinage forte. Selon lui, les pays du monde pouvant atteindre leurs objectifs en disposant de voisins puissants.

«L’Iran croit à un voisinage fort. Nous pensons que grâce à un voisinage fort, nous pourrons atteindre nos objectifs beaucoup plus facilement et bien mieux qu’individuellement », a insisté Zarif.

Nous devons réaffirmer notre engagement à coopérer au sein des membres de l'ECO ainsi qu'entre l'ECO et d'autres organisations régionales et entre nous… L’Iran souhaite entretenir le même type de relations qu’il entretient avec ses partenaires de l'ECO et l’étendre à nos partenaires de la région du golfe Persique », a-t-il ajouté.

Zarid a souligné la nouvelle initiative du président iranien Hassan Rohani en faveur de la paix dans le détroit d’Hormuz et dans la région- Hormuz Peace Endeavour (HOPE)-, et a déclaré: «C’est le fondement de notre politique qui repose sur le bon voisinage et le respect du droit international ainsi que sur le respect mutuel et le bénéfice mutuel.»

Soulignant que Téhéran était disposé à avoir la même coopération avec les États du littoral du golfe Persique qu'avec les membres de l'ECO, Zarif a déclaré « Nous bénéficierons tous de la coopération et nous souffrirons tous de la concurrence, de l'instabilité et de l'insécurité ».

L'ECO est une organisation régionale intergouvernementale créée en 1985 par l'Iran, le Pakistan et la Turquie dans le but de promouvoir la coopération économique, technique et culturelle entre les États membres. En 1992, l'organisation a été élargie pour inclure sept nouveaux membres. L'Afghanistan, l'Azerbaïdjan, l'Iran, le Kazakhstan, le Kirghizistan, le Pakistan, le Tadjikistan, la Turquie, le Turkménistan et l'Ouzbékistan sont actuellement des États membres de l'ECO.

