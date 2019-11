Le peuple iranien prouve une fois de plus qu'il est «puissant et grand» (Leader)

« Une conspiration ultra-dangereuses, profondément et largement orchestrée et pour laquelle ils avaient (les ennemis) dépensé beaucoup d’argent et usé des efforts afin de la concrétiser à la moindre occasion, ce complot de destruction, de troubles et de l’homicide, qu’ils avaient en poche et qu’ils avaient cru à tort que l’occasion est fournie pour faire intervenir leur armée, grâce à la question de l'essence, cela a été neutralisé et a été réduit à néant grâce à l’action du peuple », s’est félicité le Leader.

A suivre...