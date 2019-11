Recherche : l'Iran au 16ème rang mondial

Sari (IRNA)- « La République islamique d’Iran figure désormais parmi les 16 premiers pays du monde dans le domaine de la recherche et se situe au plus haut niveau de la région, dépassant la Turquie et l’Égypte, a déclaré Chef du bureau de développement des technologies de la santé du ministère de la santé, Hossein Vatanpour.

Le Dr Hossein Vatanpour a annoncé mercredi lors d'une réunion préparatoire pour le premier projet start-up (Jeune entreprise innovante, notamment dans le secteur des nouvelles technologies) destiné aux étudiants de l'Université des Sciences médicales de Mazandaran à Sari au nord de l’Iran: « La poursuite de ce processus peut nous amener au 14e rang mondial. »

Il a souligné que les articles de recherche en Iran devraient être commercialisés.