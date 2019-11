Des objets vieux de trois mille ans découverts à Hamedan

Hamedan (IRNA)- « Des objets historiques datant du premier millénaire avant avant Jésus-Christ et vieux de trois mille ans, ont été identifiés et saisis dans la province du Hamedan, à l’ouest de l’Iran », annonce l'unité de protection de la Direction générale du Patrimoine culturel, du Tourisme et de l'Artisanat de Hamedan.

Dans une interview avec IRNA, le colonel Mohammed Haji Azizi a ajouté qu'un passeur d'objet d'antiquités qui détenait un certain nombre d'objets historiques de valeur a été identifié et arrêté par la Force de Protection du Patrimoine culturel de la province du Hamadan. Il s'agit des artefacts historiques datant du premier millénaire avant notre ère jusqu'aux périodes parthe, islamique et contemporaine qui ont été saisis plus précisément dans la ville de Nahavand. Le passeur présumé a été arrêté et fait désormais l'objet d'une enquête.