Pékin (IRNA)- Le Vice-ministre chinois des Affaires étrangères, Chen Xiaodong, critiquant une fois de plus le retrait unilatéral des États-Unis du Plan global d’action commun de 2015 (PGAC), a souligné que la question nucléaire iranienne devrait être ramenée sur les rails à savoir à un accord global et cela dans les plus brefs délais.

« Le temps a montré que des actions tels déchirer l'accord nucléaire iranien et exercer une pression unilatérale sur Téhéran ne fonctionnerait pas mais aurait des résultats inverses et mèneraient à des conséquences contreproductives», a déclaré Chen Xiaodong lors de la cérémonie d'inauguration de la Conférence de paix du Moyen-Orient, mercredi 2è novembre à Pékin.