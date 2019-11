Les universités iraniennes brillantes dans 10 domaines

« Parmi les 11 domaines d’arrangement annoncés par le Classement du Times Enseignement supérieur 2020 les universités iraniennes ont pu atteindre les domaines suivants et se placer parmi les meilleures universités du monde : Médecine, Sciences physiques, Arts et Sciences humaines, Psychologie, Sciences sociales, Economie et Commerce, Sciences biologiques, Education, Informatique, Ingénierie et Technologie est parmi les meilleures universités du monde », a-t-il précisé.



Les universités sont jugées dans toutes leurs missions principales - enseignement, recherche, transfert de connaissances et perspectives internationales - afin de fournir les comparaisons les plus complètes et les plus équilibrées disponibles.

