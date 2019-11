Un protocole d'accord signé entre le Japon et l'Université des Sciences médicales d'Arak

Arak (IRNA)-Une note d’entente sur la coopération entre le Japon et l'Université des Sciences médicales de la province centrale iranienne , Arak, a été signé en présence d’un éminent représentant de l’ambassade de Japon à Téhéran, Toro Morikawa , et le Vice-ministre de la Santé pour les Affaires internationales et e Dr Seyed Mohammad Jamalian, directeur de l'Université des Sciences médicales d'Arak.

Le protocole d'accord a pour objet de fournir un financement pour assurer d'équipements de physiothérapie à la Clinique Baghchehban de l'Université des sciences médicales de la province Markazi (Centrale), rapporte le site d’information de l’Université. « En raison du fait que d'importantes industries sont situées dans la province Markazi, les accidents de travail dans la région pourraient être élevés, c'est pourquoi l'ambassade du Japon a décidé de signer un protocole d'accord avec l'Université des Sciences médicales d'Arak », a déclaré le représentant japonais. La valeur financière de ce mémorandum est de 40 000 euros et est fournie sous forme de subventions . « En signant ce mémorandum, l'Iran et le Japon ont non seulement franchi une étape importante dans le renforcement des relations bilatérales, mais ont également ouvert la voie à l'introduction de la technologie japonaise sur le marché iranien », a pour sa part déclaré Seyyed Mohammad Jamalian, directeur de l'Université des Sciences médicales d'Arak. « Cet accord pourrait contribuer à augmenter le niveau des soins de santé dans la province Centrale et, avec l'aide du gouvernement japonais, pourrait fournir des services précieux dans les domaines de la Santé, du Traitement et de l'Education aux habitants de la région », a-t-il ajouté. Suivez l'IRNA sur Twitter @Irnafrench 9468**