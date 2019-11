L'Iran participe au 3ème Forum des civilisations anciennes à Pékin

Sous la direction du ministre chinois du Tourisme, la troisième réunion ministérielle du Forum sur les civilisations anciennes s’est tenue à l’hôtel international de Pékin en présence des ministres du tourisme de neuf pays: la République populaire de Chine, la République islamique d’Iran, l’Inde, l’Irak, l’Égypte, l’Arménie, l’Italie, la Bolivie, le Pérou et la Grèce.

À cette occasion, les ministres du Tourisme du Tadjikistan et du Mexique ont assisté à la réunion en tant qu’observateurs et le ministre iranien du Patrimoine culturel, du Tourisme et de l’Artisanat, Ali-Asghar Moonesan, a prononcé un discours.

Narin Kachatourian, Vice-Ministre du Tourisme, des Sciences, de la Culture et des Sports de l’Arménie, a considéré la République islamique d’Iran comme l’un des pays ciblés par le tourisme et a ajouté: «La tenue d'un forum conjoint sur le tourisme avec l'Iran l'année dernière en 2018 a été l'occasion de resserrer les liens entre les deux pays.»

Tout en appréciant la richesse de la culture et de la civilisation iraniennes, elle a souligné la nécessité de développer et de renforcer la coopération avec la République islamique d’Iran.

Le conservateur national chinois Wang a également déclaré que les civilisations perse, indienne et grecque sur la route de la «Route de la soie» présentaient de nombreuses similitudes et points communs.

La Route de la Soie n'a pas été réservée aux transactions économiques, elle a plutôt créé des interactions politiques, a-t-il souligné.

