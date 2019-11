16e Salon international de l'industrie de l'acier à Téhéran

Des entreprises de pays européens et de puissances asiatiques telles que l'Allemagne, l'Italie, la France, l'Espagne, les Pays-Bas, la Suisse, la Suède, l'Angleterre, la Turquie, l'Autriche, la Turquie, l'Autriche, la Russie, la Russie, la Chine, les Émirats arabes unis, l'Inde et le Japon ont pris part au Salon.

Plus de 300 entreprises nationales de l'acier et filiales à travers le pays y ont également présentes pour présenter leurs dernières réalisations et produits.

Suivez l'IRNA sur Twitter @Irnafrench

9422**