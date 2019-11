Tourisme: les moyens de renforcer la coopération Iran-Nakhitchevan examinés

Selon le consulat général de la République islamique d'Iran à Nakhitchevan vendredi, les parties ont évoqué les grandes similitudes entre l'Iran et la République d'Azerbaïdjan,

et a considéré le tourisme et les visites réciproques des citoyens des deux pays comme une bonne base pour se connaître et a insisté sur la nécessité de fournir davantage de possibilités.

Au cours de son allocution, le consul général de la République islamique d’Iran a évoqué l’existence de villes et de centres historiques et culturels fascinants en Iran, qu’il a qualifié d’avantage dans le secteur du tourisme.

La nature et l'écotourisme, le tourisme de santé, le tourisme religieux et de pèlerinage,

le tourisme dans le désert et la nature et les voyages en bord de mer dans le nord et le sud de l'Iran font partie des attraits touristiques iraniens attrayants pour les citoyens de Nakhitchevan et d'Azerbaïdjan.

