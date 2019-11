Six autres pays européens vont rejoindre l'INSTEX

Dans une déclaration conjointe publiée vendredi 29 novembre 2019 sur le site de la diplomatie belge, la Belgique, le Danemark, la Finlande, la Norvège, les Pays-Bas et la Suède ont exprimé leur attachement la plus haute importance à la préservation et à la mise en œuvre intégrale du Plan d'action global commun (PAGC) sur le programme nucléaire de l'Iran par toutes les parties concernées.

Compte tenu du soutien continu de l'Europe en faveur de l'accord et des efforts en cours pour en mettre en œuvre la partie économique, et pour faciliter le commerce légitime entre l'Europe et l'Iran, nous sommes en passe de devenir actionnaires de l'Instrument de Soutien aux transactions commerciales (INSTEX) sous réserve de l'accomplissement des procédures nationales.

L'INSTEX a été créé par la France, l'Allemagne et le Royaume-Uni en janvier 2019.

