Ouverture de l'exposition internationale de l'Imprimerie avec la participation de 12 pays étrangers

Le 26e Salon international de l’Imprimerie, de l’Emballage et des Machines connexes a ouvert ses portes le vendredi 29 novembre sur le site permanent des Expositions internationales de Téhéran, en présence de responsables du Ministère de la Culture et de l’Orientation islamique, du Ministère de l’Industrie, du Commerce et des Mines et des chefs de syndicats.

Il s’agit de l’une des plus grandes expositions dans le domaine de l’imprimerie au Moyen-Orient, à laquelle ont participé des centaines de sociétés nationales et étrangères.

Des sociétés étrangères d'Italie, de Suède, d'Allemagne, de France, de Chine, de Turquie et de Corée du Sud ont assisté au salon et ont proposé les derniers produits et services aux côtés d'entreprises nationales.

