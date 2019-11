Des hommes d'affaires iraniens et italiens examinent les opportunités commerciales des deux pays

Téhéran (IRNA)- Des hommes d’affaires iraniens et italiens ont examiné le potentiel de coopération économique et commerciale des deux parties lors d’une réunion à laquelle ont assisté l'ambassadeur d’Iran Hamid Bayat, et le directeurs de chambres de commerce conjointes et de commerçants des deux pays.

S'exprimant lors de la réunion, Bayat a évoqué le soutien des responsables des deux pays aux échanges commerciaux et économiques et a souligné la nécessité de promouvoir les secteurs privés des deux pays. Il a également réitéré la volonté de l'ambassade d'Iran à Rome d'apporter une aide sans faille aux commerçants iraniens et italiens. «Les relations commerciales de longue date entre l'Iran et l'Italie, ainsi que la confiance mutuelle et la satisfaction des entreprises des deux pays sont considérées comme un bilan positif dans l'histoire de leurs relations économiques», a-t-il déclaré notant que l'Italie a été le premier partenaire commercial de l'Iran parmi les États européens en 2017-2018. Malgré la sortie unilatérale des États-Unis du JCPOA et le rétablissement des sanctions contre l'Iran, une partie de la communauté italienne est toujours intéressée par une coopération avec l'Iran, a déclaré Bayat. Une délégation iranienne composée de 25 militants économiques œuvrant dans divers domaines, notamment la pétrochimie, la pierre et les matériaux de construction, les équipements industriels, les produits alimentaires et les produits pharmaceutiques se trouve actuellement à Milan dans le but de stimuler les échanges économiques avec leurs homologues italiens.