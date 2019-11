Tourisme: l'Iran invite les investisseurs chinois

Lors d'une rencontre à Pékin avec le ministre chinois de la Culture et du Tourisme, Luo Shugang, Ali Asghar Mounesan a invité les investisseurs chinois à investir dans l'industrie du tourisme iranienne.

La République islamique d'Iran est prête à coopérer avec la Chine dans les domaines de la culture et du tourisme dans le cadre de l'initiative «One Belt One Road » et a ajouté: «Si les investisseurs chinois sont d'accord, nous pouvons leur fournir une parcelle de terrain à investir dans le domaine de la construction de sites et de complexes touristiques.»

En outre, l'Iran est prêt à promouvoir des activités culturelles avec la Chine, en particulier dans les domaines de la recherche et de la rénovation de monuments anciens, a-t-il ajouté.

«Dans ce domaine, nous avons établi une coopération et une collaboration très intimes avec des pays européens tels que l'Allemagne, la France et l'Italie.»

Ailleurs dans son discours, il a déclaré: «Heureusement, de très bonnes relations ont été établies entre les deux pays sur les plans politique et économique. Outre les questions politiques et économiques, les questions culturelles et touristiques peuvent jeter les bases de la promotion des liens entre l'Iran et la Chine.»

Les deux pays, l’Iran et la Chine, disposent de potentiels et de capacités considérables dans de nombreux domaines, a-t-il déclaré. Il a invité le ministre chinois du Tourisme à assister à l’exposition iranienne sur le tourisme et l’artisanat, qui se tiendra en février.

Suivez l'IRNA sur Twitter @Irnafrench

9422**