L'Iran assure la sécurité de ses 5 000 navires et pétroliers en haute mer

Le contre-amiral Habibollah Sayyari a déclaré ce vendredi que la sécurité maritime avait été maintenue sur 2 500 km de frontières maritimes.

90% des importations et des exportations se font par voie maritime pour le moment, a-t-il ajouté en soulignant qu'en raison de la présence de pirates et de terroristes économiques aux frontières maritimes comme en Somalie et dans le golfe d’Aden, la présence de forces navales pour prévenir les dommages à l’économie du pays est nécessaire.

Il a enfin salué la puissance de l'armée iranienne et le corps des gardes de la révolution islamique (CGRI) dans la mer Caspienne, le golfe Persique, la mer d'Oman et le nord de l'océan Indien.

