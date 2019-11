Les mercenaires à la solde de la télévision hostile "Iran International" identifiés et arrêtés (Téhéran)

Téhéran (IRNA)- Les forces anonymes du Ministère des Renseignements de la République islamique d'Iran ont identifié et arrêté, lors du contrôle et de la gestion de la crise, sur plan de renseignement et d'information, liée aux récentes troubles et violences déclenchées dans le pays, ceux qui transmettaient des informations intéressées, partielles et partiales, à la télévision hostile «Iran International», basée à Londres, et ceux qui exécutaient les ordres de ce médias dans diverses provinces, incitant à des actes de vandalisme et de sabotage.