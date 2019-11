L'Iran et le Nigeria vont créer une commission économique commune

Téhéran (IRNA)- L’Iran et le Nigéria ont convenu de créer une commission économique commune chargée de promouvoir leurs échanges et de coopérer dans les domaines de l’investissement, de l’agriculture et du transfert de technologie.

Selon un communiqué du porte-parole du président nigérian, Malam Garba Shehu, cet accord fait partie des résultats d'une réunion entre le président Muhammadu Buhari et le vice-président iranien pour les affaires économiques, Mohammad Nahavandian, vendredi à Malabo, en Guinée équatoriale, a rapporté PM News. S'exprimant lors de la réunion bilatérale tenue en marge du 5ème Sommet du Forum des pays exportateurs de gaz, le vice-président iranien a évoqué le vaste potentiel de développement des liens entre les deux pays, en disant: «On peut faire beaucoup. Nous pouvons faire des miracles. Nous avons la vision.» Buhari, pour sa part, s'est dit impressionné par la rapidité du progrès dans l'industrie pétrolière et gazière iranienne par rapport à ce qu'elle était autrefois lorsqu'il était ministre du pétrole du Nigéria dans les années 1970.