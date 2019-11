Iran/UE: relations étroites et spéciales Téhéran/Athènes

Vendredi, l'ambassadeur d'Iran en Grèce, Ahmed Naderi, a rencontré le ministre grec de l'Energie et de l'Environnement, Costis Hatzidakis, pour discuter avec de diverses questions liées aux relations bilatérales.

Se référant aux affinités civilisationnelles irano-grecques, le ministre grec de l’Energie et de l’Environnement a souligné les relations traditionnelles et durables que partagent les deux pays et indiqué : « Depuis les dernières décennies, Athènes a eu les relations les plus étroites avec Téhéran par rapport aux autres pays européens, et la Grèce a été durant toute ces années la voix de la modération au sein de l'UE ».

S’attardant sur le soutien productif de son pays à l’Iran dans la conjoncture actuelle, le ministre a dit prête la Grèce à jouer un rôle positif et constructif pour surmonter les problèmes dans tous les domaines », avant de souligner que l’Europe ne peut pas ignorer la grandeur et l'antiquité de l'Iran.

Pour sa part l’ambassadeur iranien a qualifié d’historiques et d’excellentes les relations entre les deux pays au cours des siècles et des décennies passés avant de brosser un tableau aussi clair que possible des conséquences qu'avaient le retrait unilatéral et illégal des Etats-Unis du Plan global d’action commun sur le nucléaire de 2015 (PGAC) et le terrorisme économique mené par l’administration US contre le peuple iranien.

S’attardant sur de bons potentiels de coopérations irano-grecques sur plans énergétique et environnemental, le diplomate iranien a souligné la nécessité d'un dialogue et d'un échange de délégations économiques et du transfert d'expérience dans divers domaines dont notamment les centrales solaires, l'utilisation d'énergie propre et la gestion des ressources en eau.