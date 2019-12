Journée de la Solidarité avec les Palestiniens : l'Iran souligne l’impératif de mettre fin à l'occupation israélienne

Lors de la réunion, le Représentant permanent adjoint de la République islamique d’Iran, Reza Ghaebi, s’est déclaré préoccupé par le fait que le régime israélien violait le droit international en Palestine, soulignant la nécessité d’une solution globale et durable à la crise palestinienne.

« La République islamique d’Iran a annoncé son plein soutien à cette journée importante, une occasion de refléter la situation déplorable de l’occupation de la Palestine, qui a privé le peuple palestinien de ses droits fondamentaux, notamment le droit à l’autodétermination », a-t-il déclaré.

Il a appelé à l’arrêt immédiat de l’extension de colonies de peuplement dans les territoires occupés, à la levée sans délai et inconditionnelle du blocus de la bande de Gaza et à la l’ouverture de tous les points de passage dans la région, ainsi qu'à la fin de toutes les procédures qui constituent une punition de masse visant le peuple palestinien.

Le représentant de l'Iran a ajouté: « La République islamique d'Iran est fermement convaincue que la solution de la question palestinienne nécessite une approche globale impliquant un examen approfondi des causes profondes de la crise. Nous estimons qu'une paix durable n'est réalisable que lorsque la solution proposée inclut la réalisation des droits légitimes du peuple palestinien. Y compris la fin de l'occupation du pays et le retour du peuple palestinien dans son pays d'origine et l'établissement d'un territoire palestinien indépendant ayant pour la capitale la noble Qods ».

