70 sociétés internationales de céréales et d'oléagineux en route pour l'Iran

Le président de la Chambre commune Iran-Suissse, Charif Nezami Mafi , a déclaré samedi 30 novembre lors d'une conférence de presse à Téhéran qu'IranGrain se concentrerait sur le marché stratégique de l'Iran et tentera de réunir des personnalités et des activistes des secteurs public et privé pendant deux jours.

En ce qui concerne l’antécédent de l’Iran et sa connaissance du marché des céréales, des oléagineux et des industries connexes, il a déclaré: «Les expériences et les connaissances iraniennes dans ce domaine s’étendent sur 70 ans et les activistes du secteur des céréales et des oléagineux sont riches en expérience en matière de la maitrise des besoins du marché, de lois gouvernementales et de sanctions.

«Cette conférence à pour objectif de réunir tous les responsables mondiaux et régionaux du secteur des céréales et des oléagineux afin qu'ils partagent leurs connaissances commerciales et établissent une communication active sur le terrain », a-t-il poursuivi.

Jusqu'à présent, 450 personnes se sont inscrites pour assister à la conférence, dont 70 de sociétés et organisations céréalières étrangères.

Les participants viendront de Suisse, France, Danemark, Russie, Turquie, Azerbaïdjan, Kazakhstan, Emirats Arabes Unis, etc.

