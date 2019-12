Le ciment de Khash iranien est exporté vers 20 pays

La compagnie Khash Ciment produit plus de 3 000 tonnes de produits en ciment, dont 35% sont exportés vers les pays du golfe Persique et de la Mer d'Oman, l’Afrique, Moyen-Orient, l’Europe, l’Asie et l’Océanie.

L'Irak, l'Afghanistan, le Pakistan, le Yémen, le Bangladesh, l'Oman, la Somalie, Djibouti, l'Égypte, la Libye, le Kenya, la Tanzanie, le Portugal, l'Espagne, la Turquie, le Koweït, l'Inde, la Chine, la Malaisie et le Qatar figurent parmi les principales destinations d'exportation du ciment.

Davoud Bakhtiari, le PDG de Khash Cement Company, a déclaré que les riches mines de Taftan sont parmi les meilleures en Iran et même dans le monde, ce qui a amélioré la qualité des produits de ciment de Khash.

