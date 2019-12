L'université de Tabriz collabore avec 200 universités du monde entier

« Il y a environ 800 ans, une université appelée Rab’e- Rachidi a été fondée à Tabriz. Cette université attirait les étudiants étrangers dans plusieurs langues vivantes du monde entier. Elle était une sorte d'université entrepreneuriale. L'université de Tabriz a été créée sur la même ligne et donne suivi aux mêmes objectifs », a déclaré le Directeur de l’Université, Amir Reza Majidi, lors d’une assise samedi 30 novembre qui a réuni les étudiants étrangers de Tabriz en présence d’un nombre de responsables et d’universitaires de la ville.

S’adressant toujours aux étudiants étrangers, il a souligné : « Vous devez être fiers d’avoir choisi l’Université de Tabriz compte tenu de ses antécédents exceptionnels en matière de production scientifique et technologique ».

« Vous les étudiants étrangers, vous êtes des ambassadeurs culturels et scientifiques de votre pays. Vous devez donc, en acquérant les compétences et les connaissances nécessaires, apporter à votre pays de bons souvenirs de la culture et du savoir de cette terre ».

Suivez l'IRNA sur Twitter @Irnafrench

9468**