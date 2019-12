PAGC: l'Iran et la Chine tiennent une réunion de consultation

La réunion s'est déroulée dimanche à Pékin, la capitale chinoise, en présence du ministre iranien des Affaires étrangères, Abbas Araghchi, et de son homologue chinois.

Le diplomate chinois, tout en espérant des résultats constructifs de la réunion, a décrit l’Iran comme un partenaire stratégique pour la Chine, ajoutant «Pékin souhaite développer la coopération avec Téhéran sur des questions régionales et internationales, y compris des sujets d’intérêt commun tels que le PAGC, dans le but de promouvoir la paix et la sécurité dans la région et dans le monde.»

Araghchi, pour sa part, a également qualifié l'Iran et la Chine de deux partenaires stratégiques, se déclarant satisfait de l'opportunité de mener des consultations avec la partie chinoise sur d'importantes questions régionales et internationales.

Les deux parties ont également discuté de la prochaine réunion de la commission mixte du PAGC qui se tiendra à Vienne avec les vice-ministres des Affaires étrangères des pays signataires de l'accord de Vienne.

Suivez l'IRNA sur Twitter @Irnafrench

9422**