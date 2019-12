«Suis-je un loup» remporte le premier prix du Festival du Marathon d'Athènes

«Suis-je un loup?», est l'histoire d'un certain nombre d’étudiants qui jouent une pièce intitulée «Le loup et les sept petites chèvres». L'enfant qui joue le loup sait qu'il sera vaincu et se sent seul et irrité. Il prend son rôle trop au sérieux. Il y a un peu de chaos. À la fin, la présence d’autres enfants et de ses amis à côté de lui l’extrait de cette atmosphère sombre.

Le film de Houshang Moein a récemment été récompensé par la Colombe d'or du meilleur film d'animation lors du 62ème Festival international du documentaire et du film d'animation de Leipzig, appelé DOK Leipzig, en Allemagne.

