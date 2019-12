L'Iran «un partenaire fiable» pour l'Eurasie

Reza Ardakanian, s'exprimant lors d'une conférence sur le Commerce avec l'Eurasie, dimanche premier décembre, a déclaré : «L'Iran et l'Eurasie ont signé plusieurs accords provisoires de libre-échange en avril 2019 après plusieurs années de négociations. Nous avons l'intention de le transformer en un accord de libre-échange définitif après trois ans de sa conclusion teste».

«Les trois années à venir (à partir de la conclusion de l'accord) sont très importantes pour la mise en œuvre et les résultats. Les initiateurs de cet accord devraient travailler en étroite coopération pour assurer une mise en œuvre sans heurts et réussi de l'accord et fournir déjà les bases nécessaires à l'élargissement des négociations de libre-échange qui débuteront l'année prochaine», a-t-il indiqué.

«Les trois années à venir (à partir de la conclusion de l'accord) sont très importantes pour la mise en œuvre et les résultats. Les initiateurs de cet accord devraient travailler en étroite coopération pour assurer une mise en œuvre sans heurts et réussi de l'accord et fournir déjà les bases nécessaires à l'élargissement des négociations de libre-échange qui débuteront l'année prochaine», a-t-il indiqué. «L'intégration économique, en particulier avec les pays voisins, est l'une des priorités de la politique étrangère iranienne en faveur de la paix et du calme dans la région», a-t-il conclu.

Suivez l'IRNA sur Twitter @Irnafrench

9468**