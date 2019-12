Drones civils : 20 mille utilisateurs en Iran

S’exprimant à l’occasion d’une cérémonie sur l’Agriculture intelligente et voies de répondre aux défis, Hamed Saïdi, Chef de l’Union de Drones à l’usage civil, a déclaré : « En Iran, il existe des drones de différentes dimensions et performances. Des petits appareils aux oiseaux qui volent plus de 4 heures sans ravitaillement.

Hamed Saïdi, Chef de l’Union de Drones à l’usage civil

S’attardant sur les différents domaines d’applications possibles avec un drone civil, Hamed Saïdi a ajouté : « Notre objectif est de développer nos drones civils et de bouleverser de nombreux domaines tels : « La télédétection, l'agriculture, la nébulisation, la pulvérisation, l'expédition de marchandises et de médicaments, ainsi que le tournage et la photographie».