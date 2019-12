«Magralen» remporte le Golden Knight Award au festival de Malta

«Magralen» montre la vie d'une famille de quatre personnes vivant dans un chantier de démolition.

Nima et Tara, une fillette de quatre ans souffrant de perte de vision, passent leur temps à jouer dans le jardin, en particulier dans une vieille voiture qu’elles ont créée pour elles-mêmes.

La cérémonie de clôture du festival d'une journée a eu lieu à La Valette, capitale de Malte, pays du sud de l'Europe, le 30 novembre.

Les autres lauréats des Golden Night Awards sont «The Bind» de Marie-Elena Dyche (Royaume-Uni), «Trap» de Kahra Scott-James, de Nouvelle-Zélande, «Abe’s Story» d’Adam Stewart d’Irlande et «New York Rhapsody» d’Irwin Suba des États-Unis.

L'un des plus anciens festivals de cinéma du genre au monde, le Festival international du court-métrage de Malte est ouvert aux productions non professionnelles, aux étudiants d'écoles de cinéma et aux productions commerciales. Il a lieu chaque année durant la dernière semaine de novembre.

