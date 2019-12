«Diapason» représentera l'Iran au festival Black Movie de Genève

Le film sera projeté lors de la partie principale de l'événement, qui se tiendra à Genève du 17 au 26 janvier.

Diapason raconte l’histoire de Ra’ana, une mère célibataire de 50 ans qui travaille et vit heureuse avec sa fille Hoda. À son 18e anniversaire, dans un accident, Hoda fait face à une mort subite, mais les lois et les coutumes imposent des règles beaucoup plus sévères à sa mère Ra’ana, dont le monde s’est effondré.

Diapason avait déjà participé à la 17ème édition du Festival international du film Tofifest à Toruń, en Pologne, qui s'est tenu du 19 au 27 octobre.

Le film avait également participé au 24e Festival international du film de Busan cette année.

