Yusuf bin Alawi rencontre Zarif à Téhéran ce lundi

Comme indiqué, les négociations entre Zarif et bin Alawi étaient axés sur les questions régionales et le point de vue de Mascate sur l’initiative de paix de l’Iran, baptisée Hormuz Peace Endeavour (HOPE).

Zarif et bin Alawi se sont rencontrés et ont eu des entretiens plus tôt le 22 septembre à New York, où les deux parties ont discuté des derniers développements en matière de relations bilatérales ainsi que des principales questions régionales et internationales.

Bin Alawi était à Téhéran à la fin du mois de juillet. Il a également rencontré le président du Parlement iranien, Ali Larijani, le secrétaire du Conseil suprême de la sécurité nationale, Ali Shamkhani, et le président Hassan Rouhani.

