Iran/Kurdistan irakien : le volume d’échanges commerciaux atteint 6 milliards de dollars

Téhéran (IRNA)-Le Chef de l'Union des exportateurs et importateurs du Kurdistan irakien, Cheikh Mustafa Abdul Rahman, évoquant les relations entre Téhéran et la région du nord de l’Irak, a déclaré que les relations commerciales entre les deux parties atteignent 6 milliards de dollars par an.

Cheikh Mustafa Abdul Rahman, s'exprimant dimanche, premier décembre, lors d'une réunion irano-irakienne des affaires que la relation entre les commerçants iraniens et ceux de la région du Kurdistan irakien continuait à se développer. « Nous espérons que cette relation ne se limite pas à l'importation de marchandises en provenance d'Iran », a-t-il précisé. « Nous essayons également de rendre la région du Kurdistan irakien productive et de favoriser la présence des usines de productions conjointes dans la région du Kurdistan », a-t-il ajouté. Il a souligné que la région du Kurdistan, en tant que représentant du gouvernement irakien, était prête à coopérer avec les exportateurs iraniens. « L'Iran a beaucoup d'usines de qualité dans différents domaines et nous pouvons en profiter », a déclaré le président du syndicat des exportateurs et importateurs du Kurdistan. S'attardant sur la nécessité des relations de cette région avec le consulat d'Iran à Erbil, ce responsable kurde irakien a plaidé pour la présentation des hommes d'affaires par la partie iranienne afin d'accélérer les choses. La réunion d'affaires Iran-Irak se tiendra aujourd'hui et demain (les 2 et 3 décembre) à l'hôtel Parsian Azadi de Téhéran, axé sur les produits alimentaires et les supermarchés.