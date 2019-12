L'Iran exhorte le Tadjikistan à prendre des mesures plus concrètes pour renforcer les liens

La treizième réunion du Comité économique conjoint Iran-Tadjikistan, présidée par le ministre iranien de l'Energie, Reza Ardakanian, et le ministre de l'Énergie et des Ressources en eau du Tadjikistan, Usmonali Uzmonzoda, a débuté lundi à Téhéran et se terminera mardi 3 décembre.

Lors de la cérémonie d’ouverture de la réunion, M. Ardakanian a évoqué les relations positives entre les deux pays, déclarant «Les relations entre les deux pays sont entrées dans une nouvelle phase, les deux parties devraient utiliser les capacités existantes pour développer davantage leurs relations.»

Le responsable a critiqué le niveau actuel des échanges commerciaux entre les deux pays,

et a noté que le volume des échanges bilatéraux n'est actuellement pas à un niveau satisfaisant et est loin des objectifs déclarés des deux gouvernements, notamment après la réunion constructive des présidents des deux pays en marge de la cinquième Conférence sur l'interaction et le renforcement de la confiance Mesures en Asie (CICA) à Douchanbé en juin.

Il a en outre souligné la coopération bancaire et éducative, facilitant les activités des investisseurs et des négociants iraniens au Tadjikistan et achevant le projet du tunnel de l'indépendance, qui constituait une des questions importantes dans les relations économiques des deux pays,

et a appelé à une coopération et à une détermination plus sérieuses des organes exécutifs du Tadjikistan.

Ailleurs dans son discours, Ardakanian a mentionné l’agriculture, la santé, les réseaux électriques des deux pays, l’eau, l’éducation, les technologies de la communication et de l’information, les transports et le commerce, comme des domaines potentiels de coopération mutuelle et a exprimé l'espoir que, compte tenu de la détermination des deux gouvernements, les obstacles et les problèmes entravant le développement des relations économiques entre les deux voisins seraient levés.

Suivez l'IRNA sur Twitter @Irnafrench

9422**