Seules les coalitions régionales peuvent garantir la sécurité au Moyen-Orient (Chamkhani)

L’Amiral Ali Chamkhani évoquant lors de cette rencontre, le lundi 2 décembre, l’échec des tentatives américaines visant à créer une coalition internationale dans la région au nom du prétendu rétablissement de la sécurité dans le golfe Persique, pour dire : « Seules les coalitions libres d'influence et d'ingérence des étrangers peuvent résoudre les problèmes, rétablir la sécurité dans la régionet durer longtemps »

Le secrétaire du Conseil suprême de sécurité nationale iranien, Ali Shamkhani (à droite), et le ministre des Affaires étrangères omanais, Yusuf bin Alawi, se rencontrent à Téhéran le 2 décembre 2019. (Photo IRNA)

« On ne peut pas faire confiance à un pays qui ne respecte aucun de ses engagements vis-à-vis de l'Iran ni d’autres pays », a poursuivi Chamkhani.

« Ces pays, qui ont joué un rôle de premier plan dans la création de tensions et d'insécurité dans la région et ont semé le chaos en déclenchant différentes guerres et en propageant le terrorisme, ces pays qui ont embrasé la région, n'ont jamais cherché la stabilité et la sécurité dans le golfe Persique et ne cherchent qu’à servir leurs propres intérêts et à piller la région », a prévenu cette autorité iranienne.

Soulignant que la poursuite de la guerre menée par les Saoudiens au Yémen est révélatrice de la nature belliciste des puissances arrogantes et de leurs agents régionaux, Ali Chamkhani a déclaré: « La poursuite de ce génocide ne servira que les intérêts des ennemis de la paix et de la sécurité régionales comme les États-Unis et Israël, et l'Arabie saoudite doit céder aux aspirations du peuple résistant yéménite et cesser de mettre en péril la stabilité et la sécurité de la région ».

Oman prêt à aider à éliminer les tensions dans la région (Alawi )

Pour sa part, le Ministre omanais des Affaires étrangères s'est félicité des consultations régulières entre Téhéran et Mascate sur des questions régionales et internationales et insisté sur le fait qu’aucune tension dans la région ne profiterait aux États du littoral du golfe Persique.

Alawi a ajouté que l'instauration d'une sécurité durable dans la région nécessite un consensus entre tous les pays de la région et passe par la dissipation des malentendus.

Il a dit prêt Mascate à utiliser tout son potentiel pour atténuer les tensions actuelles et préparer le terrain pour un dialogue constructif entre les États de la région.

