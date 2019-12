Des enfants iraniens se distinguent dans un concours international de dessin au Japon

L’Iranienne Setareh Shahveisi a reçu une médaille d’or pour son dessin dans lequel elle montre des femmes dans une ferme de tournesol. Et Helia Karimi, Artin Soleimani, Hasti Rudbarani, Ilika Cheraghi et Fatemeh Moamar ont obtenu la médaille de bronze. Elham Qaranjiki, Setareh Nesari, Baran Didehban et Maryam Yazdani ont quant à eux obtenu un diplôme d’honneur.

Le concours visait à exposer des sujets tels que l'agriculture, la nature, l'environnement, l'être humain ou la famille.

L’association IE-NO-HIIKARI travaille sans relâche au développement culturel des villages ruraux, à travers la publication de livres et de périodiques, dont le magazine « IE-NO-HIKARI », et par le biais de différentes activités culturelles. Dans le cadre de ses diverses activités, l’association organise depuis 1993 le « Concours de dessins des enfants du monde », avec l’espoir de créer des relations d’amitié et d’harmonie entre les enfants tout autour du monde, et de développer leur bon caractère.

