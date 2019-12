L'Iran n'a aucun problème à renouer ses relations avec l'Arabie saoudite (Rohani)

Lors d'une rencontre avec le ministre des Affaires étrangères omanais, Yusuf bin Alawi, mardi à Téhéran, le président Rohani a déclaré que «L'Iran attache une grande importance au développement des relations et de la coopération avec ses voisins, en particulier avec Oman.»

Heureusement, les relations économiques entre l'Iran et Oman ont connu un bon élan. Nous espérons que de bonnes mesures seront prises pour développer et renforcer les relations et la coopération entre Téhéran et Mascate en organisant la 18ème Commission mixte sur la coopération entre les deux pays, a ajouté Rohani.

Le président Rohani a souligné l'importance de développer les relations commerciales, d'améliorer la communication entre les hommes d'affaires des deux pays, d'essayer d'accélérer la mise en œuvre des accords mutuels et de faciliter les relations bancaires entre les deux pays, soulignant que «l’Oman pourrait servir de plaque tournante du commerce iranien dans la région».

