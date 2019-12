Le film iranien «Sept et demi» sera projeté au festival Black Movie en Suisse

Écrit et réalisé par Navid Mahmoudi et produit par son frère Jamshid Mahmoudi, le long métrage aura sa troisième projection internationale à Genève, après sa première au festival du film de Busan en Corée du Sud et sa deuxième projection à Sydney en Australie.

Le film, dont on dit qu’il est très différent des œuvres précédentes des Mahmoudi, raconte l’histoire de sept filles iraniennes et afghanes racontées dans sept épisodes au format séquence. Il s'agit de l’histoire de sept filles dont les mariages ont lieu la même nuit, mais dont chacune traite un problème différent.

Le Festival international du film indépendant de Genève, Black Movie, s’engage à défendre les productions asiatiques, africaines, orientales et sud-américaines qui se distinguent par leur liberté de ton, leurs qualités cinématographiques, leur audace, selon les organisateurs de la manifestation.

