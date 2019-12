Séisme en Azerbaïdjan de l'Est: l'aide de l'ONU aux survivants arrive dans les zones très touchées

Après avoir rencontré le vice-gouverneur de la province de l'Azerbaïdjan de l'Est, Mohamadreza Mashayeji, Providas s'est rendu dans les zones touchées par le séisme et a examiné la situation.

Claudio Providas a annoncé que la première expédition des Nations Unies comprend 315 appareils de chauffage électriques.

Un séisme de magnitude 5,9 sur l’échelle de Richter a secoué la province de l'Azerbaïdjan de l'Est en novembre dernier, faisant cinq morts et plus de 300 blessés.

