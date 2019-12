PGAC: l'Iran reprend ses engagements de 2015, une fois les sanctions levées (Araqtchi)

Pékin (IRNA)- « Notre objectif n'est pas de quitter le Plan global d’action commun sur le nucléaire de 2015 (PGAC), mais après un an de patience (après unilatéral des USA de l’Accord multilatéral) et face à l’absence d’engagements concrets des pays européens, nous avons décidé de répliquer et de réduire nos engagements (au titre des articles) et, si les sanctions sont levées et cet accord nous donne des résultats escomptés nous respecterons nos engagements », a déclaré mardi le Vice-ministre iranien des Affaires étrangères pour les affaires politiques et l’envoyé spécial du Président Hassan Rohani au Japon, Seyyed Abbas Araqtchi.

Selon le rapport de l'IRNA depuis l'ambassade d'Iran au Japon, lors d'une rencontre avec le Ministre japonais des Affaires étrangères, Toshimitsu Motegi , à Tokyo mardi 3 décembre, Abbas Araqtchi a transmis les salutations du ministre des Affaires étrangères, Mohammad Javad Zarif et précisé : « Le Moyen-Orient est dans un état critique et la coopération est plus nécessaire que jamais pour réduire les tensions ». « Nous sommes préoccupés par la situation au Moyen-Orient et nous devons réduire les tensions par des efforts diplomatiques », a déclaré le très haut diplomate japonais toujours lors de sa rencontre avec l'envoyé spécial iranien. Réaffirmant le soutien de son pays à l'Iran, il a appelé, à la retenue, toutes les parties afin d'éviter de nouvelles tensions. Au cours de la rencontre les deux parties ont discuté des relations bilatérales et d'importantes questions régionales et internationales, y compris de la situation dans le golfe Persique et au Moyen-Orient, ainsi que d'autres questions d'intérêt commun. Le diplomate iranien s'est rendu à Pékin et à Tokyo pour des entretiens avec des autorités chinoises et japonaises avant la réunion de la commission mixte du PGAC prévue pour le 6 décembre au niveau des vice-ministres des Affaires étrangères à Vienne.