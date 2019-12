Téhéran et Bakou ont pris des mesures très positives pour renforcer les relations bilatérales (Rohani)

Hassan Rohani a rencontré mardi soir 3 décembre le vice-Premier ministre de la République d'Azerbaïdjan, Shahin Mustafayev, qui lui a remis un message écrit du président azerbaïdjanais Ilham Aliyev. « Il ne fait aucun doute que les résultats (fructueux) des visites des deux délégations de haut niveau iranienne et azerbaidjanaise, et le message chaleureux et sincère d’Ilham Aliyev, donne le ton des relations futures et seront extrêmement « pratiques » en termes d'approfondissement des relations entre les deux pays ».

« J'espère que les accords que nous avons récemment conclus avec le président azerbaïdjanais à Bakou seront pleinement mis en œuvre et opérationnels dès que possible », a déclaré Hassan Rohani, se félicitant de la coopération et des accords conclus entre les deux pays.

Le volume des échanges commerciaux Iran-Azerbaïdjan a triplé depuis 2014

Pour sa part le vice-Premier ministre de la République d'Azerbaïdjan, Shahin Mustafayev, qui a transmis le message d’Ilham Aliyev à son homologue iranien, a déclaré : « Ilham Aliyev attache une grande importance aux renforcement de coopération et d’amitié Téhéran-Bakou et reste décidé pour l’approfondissement des relations bilatérale sur tous les plans ».

Qualifiant de très utiles et de productifs ses entretiens et ses consultations en Iran il a déclaré : «Nous assistions aujourd'hui à un essor dans les relations et la coopération Téhéran-Bakou, de sorte que le volume des échanges commerciaux entre les deux pays a été multiplié par trois depuis 2014. A cela s’ajoute le nombre de sociétés iraniennes opérant en République d'Azerbaïdjan qui a augmenté de 50% depuis l’année dernière.

