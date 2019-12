Acte de vandalisme : l'Ayatollah Khamenei insiste sur la « clémence islamique » dans le traitement des suspects

Les remarques du Leader de la RII interviennent en réponse à un rapport soumis récemment par le Secrétaire du Conseil suprême de la Sécurité nationale iranien, Ali Chamkhani, sur la gestion et l’indemnisation des victimes (des pertes en vie humaine et en matériel), dues aux récents incidents et troubles meurtriers déclanchés après le rationnement du prix de l’essence.

Le Guide suprême acceptant les initiatives présentées par le Secrétaire du Conseil suprême de la Sécurité nationale, a appelé les autorités concernées à accélérer les choses pour indemniser les victimes mais aussi faire preuve de la clémence islamique face aux "présumés" saboteurs, soupçonnés d’être impliqués dans l'évolution de la situation.

À la mi-novembre, le gouvernement iranien a relevé les prix de l'essence afin de rationner les taux de consommation nationaux.



Cette action a provoqué des manifestations dans nombreuses villes iraniennes qui étaient en grande partie pacifiques mais tournent en violence lorsque des éléments émeutiers en ont abusé pour vandaliser des biens publics et privés allant jusqu'à attaquer des civils et des forces de sécurité.